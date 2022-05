Juve-Inter in Coppa Italia: le 5 sfide indimenticabili per i bianconeri

TORINO - Tutto pronto per la finale di Coppa Italia tra Juve e Inter: il 34° derby d'Italia nella seconda competizione nazionale. Allegri e Inzaghi, dopo la Supercoppa Italiana, tornano a giocarsi un trofeo importante per chiudere la stagione arricchendo la bacheca. Una rivalità storica quella tra le due squadre, con 5 serate indimenticabili per i bianconeri che hanno voluto ricordare quei momenti sul proprio sito. L'ultima, in ordine cronologico, è realtiva allo scorso anno con la doppietta di Crisitano Ronaldo a San Siro a ribaltare il vantaggio iniziale di Lautaro Martinez: lo 0-0 dell'Allianz Stadium garantirà l'approdo all'ultimo atto della manifestazione vinta poi da Pirlo contro l'Atalanta.