Nedved: "Vlahovic? La Juve è contenta". E su Dybala e Chiellini...

ROMA - Dopo il ko in Supercoppa, la Juve vuole conquistare la Coppa Italia per vendicarsi contro l'Inter e portare a casa un trofeo in questa stagione. Nel prepartita della finalissima, ha parlato il vicepresidente bianconero, Pavel Nedved: "Giocare una finale non è come giocare in campionato, per noi è una partita importante è il nostro secondo traguardo dopo la Champions. In futuro è chiaro che vogliamo tornare a vincere". E proprio sul futuro si concentra Nedved, tra conferme e addii: "Vlahovic? E' partito molto bene, ha segnato tanti gol ed eravamo tutti entusiasti. Forse è un po' di stanchezza fisica, ma lui è presente e per come si allena è giusto che sia in campo. Ha tanta volontà e siamo contenti di lui. Dybala? Noi abbiamo valutato il giocatore su tutti gli aspetti, dentro e fuori dal campo. Le sue richieste erano altissime, non ce la siamo sentita ma questo non vuol dire che non sia valido. E' un giocatore molto forte. Chiellini? E' una icona mondiale, la scelta la deve fare lui. Noi siamo aperti a tutti, deciderà lui cosa fare".