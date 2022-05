Chiellini, l'addio alla Juve è ufficiale: "Cedo lo scettro"

ROMA - Ora è ufficiale: Giorgio Chiellini lascerà la Juve a fine stagione. Al termine della finale di Coppa Italia, persa contro l'Inter il capitano bianconero ha annunciato: "Lunedì saluterò lo Juventus Stadium contro la Lazio, poi se sto bene giocherò anche a Firenze. Cedo lo scettro, spero di aver lasciato qualcosa ai più giovani. Penso di aver dimostrato di esserci ancora a grandi livelli, soprattutto a me stesso. Lascio per decisione mia anche se non è facile perchè ti resta dentro questa squadra". Il difensore azzurro terminerà dunque la sua avventura con la Juve nelle prossime due gare di campionato, ma senza un trofeo dopo gli ultimi dieci anni di successi: "Non ero abituato a restare senza trofei, è chiaro che qualcosa non è andato. L'avevamo detto anche nei gironi scorsi, c'è stato un percorso di miglioramento, ma siamo ancora lontani dai più forti".