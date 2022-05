Vlahovic e la Juve, clamoroso messaggio d’amore sui social

TORINO - "Partite come queste fanno male. Ma se ho imparato una cosa è che sono pronto a scendere all'inferno con te, se servirà a riportarti in paradiso". È il messaggio di Dusan Vlahovic sui social dopo la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter. L'attaccante serbo, apparso visibilmente deluso al fischio finale, ha realizzato il gol del momentaneo 2-1 per la rimonta bianconera che non è però bastato visto il pareggio dei nerazzurri e il sorpasso nei tempi supplementari. Vlahovic ha condiviso il suo messaggio tramite Instagram, postando anche una sua foto in bianco e nero, scatenando la reazione dei tifosi, carichi e felici per le parole dell'attaccante.