Nuova maglia Juve, ora è ufficiale. Morata testimonial

TORINO - Archiviata una stagione avara di successi - i bianconeri hanno chiuso a zero titolo, l'ultima volta era accaduto nella stagione 2010-11 -, la Juve pensa già al prossimo anno. I bianconeri, infatti, hanno presentato ufficialmente il kit home per la stagione 2022-23 e come testimonial della campagna social è stato scelto Alvaro Morata. Un ulteriore indizio che ribadisce la volontà della società di tenere l'attaccante spagnolo a Torino. Al termine di questa stagione, infatti, scadrà il prestito biennale dall'Atletico Madrid e nonostante la società voglia trattenerlo la distanza economica con i Colchoneros è molto alta al momento. Passando alle caratteristiche della nuova maglia, ispirata all'Allianz Stadium, nel tweet si legge: "Quando la indossi, puoi sentire dentro di te il battito dell'Allianz Stadium. In campo o sugli spalti, siamo tutti parte di qualcosa di più grande".

La Juve si rifà il look: le caratteristiche della maglia 2022-23

Anche Adidas ha diramato una notte all'interno della quale spiega: "Dal 2011 i tifosi della Juventus trepidano, esultano, si abbracciano, si entusiasmano e vivono grandi emozioni insieme ai loro campioni in uno stadio che è più che un impianto: è una casa. Proprio l’Allianz Stadium è l’ispirazione del nuovo Home Kit 2022/23, creato da Juventus Adidas Football, che farà il suo esordio sabato 14, in occasione del match delle Women neo campionesse d'Italia, contro il Milan e poi due giorni dopo, lunedì sera, nello stadio bianconero, in occasione dell’ultima di campionato in casa contro la Lazio. In particolare, la divisa compone i colori più iconici della Juve, il bianco e il nero, utilizzando una grafica che parte dalla forma del triangolo: quella stessa figura geometrica che è parte integrante della struttura architettonica dello stadio. Il nuovo Home Kit, dunque, è idealmente creato per portare addosso la magia dell’Allianz Stadium, rappresentando ogni volta che la si indossa tutta la grande famiglia Juve. La divisa, composta al 100% da materiale riciclato, è creata con l’innovativa tecnologia HEAT.RDY – KEEP COOL, che permette a chi la indossa di restare sempre fresco e asciutto anche durante l’attività fisica, mentre nella sua versione replica utilizza la tecnologia AEROREADY – KEEP DRY, per un comfort perfetto in qualsiasi situazione. Il design si completa con inserti neri nel colletto e nei risvolti delle maniche".