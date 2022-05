Juve-Inter, la rabbia della società e il silenzio: il retroscena

Non ci sono parole d’ordine. Anzi, non ci sono proprio parole. La Juventus decide per politica societaria di non alzare la voce di fronte agli episodi arbitrali controversi, non lo fa neppure dopo quanto è accaduto l’altra sera a Roma contro l’Inter nella finale di Coppa Italia all’Olimpico. Una serata in cui i nerazzurri l’hanno spesso buttata sulla protesta fin dall’inizio (vedi certi atteggiamenti plateali di protesta nei confronti di Valeri) e in cui sono stati anche perdonati in certe situazioni chiave. Non tanto i rigori, anche se sul primo c’è una certa coerenza di giudizio, nonostante non fosse sembrato così grave assegnarlo. Quanto, piuttosto, sulla mancata espulsione di Marcelo Brozovic, graziato in due occasioni del direttore di gara. La prima quando ha calciato via il pallone non appena ricevuta l’ammonizione per un fallo, la seconda per aver fatto la stessa cosa per fermare il gioco subito dopo il contatto tra De Vrij e De Ligt, in modo da consentire l’intervento del Var. Come poi accaduto per accordare il rigore del sorpasso.