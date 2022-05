Juve, dieci anni fa l'ultima partita di Del Piero allo Stadium

Sono passati dieci anni dal 13 maggio 2012, giorno in cui le strade di Alessandro Del Piero e della Juve si separavano. L'ex capitano disputò in quella data la sua ultima partita in maglia bianconera dopo 19 anni insieme, dopo aver vinto ben 6 scudetti, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 campionato di Serie B e una Champions League nel 1996. Del Piero realizzò anche un gol nella vittoria per 3-1 sull'Atalanta, prima di uscire al 60' tra gli applausi e i cori dello Stadium. Dopo la Juve ci sono state le esperienze prima in Australia e poi in India. Per l'occasione anche l'account social della Serie A ha voluto ricordare la data, postando le foto di Del Piero mentre saluta i suoi tifosi. Anche l'account della Juventus ha celebrato l'ex capitano, postando il video del suo ultimo gol con la maglia bianconera, per la precisione il 289esimo.