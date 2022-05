TORINO - Dopo i due giorni di riposo dati alla squadra post finale di Coppa Italia, nella giornata odierna la Juventus di Massimiliano Allegri si è riunita per l'allenamento in vista del monday night contro la Lazio (ore 21:00). Il gruppo si è concentrato principalmente su esercitazioni sul possesso palla prima di chiudere con una partitella. Invece sarà solo mattutina la sessione do allenamento domenica alla vigilia dell'ultima partita di campionato tra le mura dell'Allianz Stadium.