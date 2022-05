Sarri, dal dito medio alla Juve inallenabile: ricordi lo Stadium?

TORINO - Qualcuno, tra chi aveva fantasticato a lungo sull’idea di una Juventus spettacolarmente vincitrice, sostenne all’epoca che non l’avevamo capito. O perlomeno non gli fu dato il tempo di farsi comprendere. Altri, convinti dell’attendibilità delle voci che filtravano dallo spogliatoio, non hanno mai dubitato: il progetto, che in avvio destava curiosità, non poteva decollare perché il feeling con i protagonisti sul campo è stato troppo spesso problematico. Ecco perché l’anno torinese di Maurizio Sarri venne derubricato come un’esperienza fisiologicamente destinata a durare poco. Tempo di portare a casa uno strano scudetto a fine luglio nel silenzio dello Stadium vuoto per la pandemia, che l’ex bancario con vent’anni di gavetta sulle spalle non ebbe remore a definire «non festeggiato» (difatti lui in campo non c’era, prima di ricomparire negli spogliatoi), tempo di perdere un paio di finali (che brutto il tonfo di Riyad in Supercoppa!) e di farsi cacciare agli ottavi di Champions dal Lione cui non parve vero di aver eliminato la Juve e poi via.