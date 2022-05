Allegri: "Bonucci nuovo capitano della Juve. Pogba? Ho la memory card piena"

TORINO - "Per quelli che siamo stiamo bene. Domani è l’ultima partita in casa, dobbiamo onorarla al meglio. È la festa di Giorgio Chiellini e l’ultima di Paulo Dybala . Dobbiamo unire le tre cose. L'addio di Chiellini oscura quello di Dybala? Sono due cose diverse: Giorgio Chiellini dopo 17 anni di Juve smette oppure fa un’esperienza in America. Non lo so. Paulo vestirà un'altra maglia, ma ha una carriera davanti". Il tecnico della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida, l'ultima della stagione all'Allianz Stadium, contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri: "La squadra è cresciuta molto: il calcio è bello e brutto, nella partita decisiva nella rincorsa al campionato contro l’Inter ci ha frenato. La partita di mercoledì, che è stata bella, avvincente, in una serata di sport bella, non siamo riusciti a portare a casa la Coppa Italia. È inutile stare a recriminare, a dire, non serve a niente. Quando non riusciamo a vincere dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare e stare in silenzio. Chi sarà il capitano l'anno prossimo? Per gerarchie sarà Bonucci ".

Allegri e la "stagione fallimentare" della Juve

"Questo fallimento lo sento da tanti mesi. Quando sei alla Juve tutti hanno grandi aspettative, ma ci sono annate in cui non riesci a portare a casa un trofeo e dispiace. L’obiettivo di andare in Champions l’abbiamo centrato, che sembra banale. Tante squadre italiane sono state anni senza andare in Champions. Noi è dal 2011 che partecipiamo alla Champions ed è importante. L’anno prossimo ci prepareremo per lottare per lo Scudetto, è un obiettivo chiaro a tutti. Quest’anno abbiamo fatto una rincorsa importante, poi si è fermata contro l’Inter. Che voto do alla Juve? Sono domande banali. I voti, le robe. Se dico 3, almeno scrivi 3. Quando sei alla Juventus l’obiettivo massimo è di vincere. Non essendo riusciti a portare a casa un trofeo dispiace, ma siamo arrivati in Champions. Ci sono squadre che per anni non ci sono arrivate, noi siamo all’11esimo anno. Dobbiamo prepararci a lavorare per fare meglio l’anno prossimo. Sono soddisfatto per il percorso di crescita, per l’obiettivo minimo raggiunto, ma non sono soddisfatto perché non abbiamo vinto trofei. C’è stata una crescita, fermatasi qui a Torino con la sconfitta con l’Inter in casa. Nel calcio gli episodi condannano spesso. Non abbiamo battuto nessuna squadra che ci sta davanti, è vero. Dobbiamo lavorare su dove dobbiamo migliorare e portarsi dietro la sconfitta di mercoledì. Difficilmente la cancellerò. Siamo arrabbiati perché non abbiamo vinto un trofeo e quindi dobbiamo portarcela dietro, anzi ci deve rimanere dentro".

Allegri sul mercato della Juve e su Pogba

"Ora parlare di mercato non ha senso, facciamo finire la stagione e poi faremo il punto della situazione con la società, con tutti i componenti dello staff per programmare la prossima stagione. Pogba? È inutile che risponda domani, dopodomani. Non è finita la stagione, Pogba è un giocatore del Manchester e di mercato ne parlerò poi con la società. Dobbiamo valutare a 360 gradi la stagione, poi lunedì abbiamo una partita. Un ricordo? Sono passati tanti anni, ho la memoria piena… Non me lo ricordo tantissimo. Ci sono i canestri per giocare a basket con Pogba? Quelli ci sono sempre".