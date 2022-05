Fagioli ringrazia la Cremonese: “L’anno più bello”. Ma ora c’è la Juve

TORINO - "È giunto il momento di scrivere due parole per questa annata. La prima cosa mi viene in mente è che sabato, il giorno dopo la vittoria a Como e la promozione in serie A mi sono alzato dal letto con un vuoto dentro. Perché un anno così speri non finisca mai. È stata un’annata indimenticabile, sotto tutti i punti di vista". Con queste parole inizia il lungo e commovente post di Nicolò Fagioli su Instagram per salutare e ringraziare la Cremonese dopo un'annata bellissima, caratterizzata dalla promozione in Serie A. Per il centrocampista, è il momento di tornare alla Juve dopo il prestito a Cremona.