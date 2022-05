Che musica ascolta Chiellini? Svelata la playlist per la notte di Juve-Lazio

TORINO - Per Giorgio Chiellini la sfida contro la Lazio, in programma questa sera allo Stadium alle ore 20.45 , non sarà una gara come tutte le altre. Il capitano bianconero saluterà il pubblico per l'ultima volta, dopo ben diciassette anni. Chiellini si sta preparando all'evento e ha deciso di concentrarsi ascoltando una playlist speciale , pubblicata su Spotify e pubblicizzata dal club bianconero attraverso i social.

La "musica del capitano"

Attraverso un post sul proprio canale Twitter, la Juventus ha svelato "la musica del capitano". Sette canzoni scelte da Chiellini: si parte con "Ragazzo fortunato", di Jovanotti, per proseguire con "Tusa" di Karol G. Si continua poi con Cesare Cremonini e la sua "Buon viaggio", per arrivare ai Gemelli Diversi e la loro "Tu Corri". Spazio poi ai successi internazionali dei Coldplay ("A Sky Full of Stars") e dei Black Eyed Peas ("I Gotta Feeling"). La chiusura è dedicata al brano che durante l'ultima estate ha accompagnato il successo della Nazionale italiana agli Europei: "We are the people", di Martin Garrix e Bono Vox.