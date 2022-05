Del Piero non dimentica Dybala nell’ultima notte: la Joya risponde

TORINO - Botta e risposta tra Alessandro Del Piero e Paulo Dybala. L'ex capitano bianconero ha voluto salutare via social l'argentino, che stasera giocherà la sua ultima partita a Torino con la maglia bianconera. A poche ore dalla sfida contro la Lazio, Del Piero ha pubblicato su Instagram un'immagine mentre abbraccia Dybala, accompagnando il post con la frase: "Grazie per tutte le gioie che ci hai regalato, Paulo! E per avere indossato con orgoglio la maglia bianconera. In bocca al lupo per ciò che verrà".