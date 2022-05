Juve, Pogba omaggia Chiellini e Dybala: "Un onore aver condiviso il campo"

TORINO - Paul Pogba, ex centrocampista della Juventus oggi al Manchester United ed oggetto di voci di mercato che lo darebbero vicino al ritorno in bianconero, ha voluto salutare Chiellini e Dybala nella sera del loro addio ai bianconeri. Su Chiellini il francese ha scritto su Twitter: "Che carriera fantastica! Mi sento privilegiato per aver condiviso il campo con te, un giocatore fenomenale e una persona ancora migliore". Riferendosi invece alla Joya, Pogba ha scritto: ""Hermano, sei un top player e un top man! È bello averti come amico e condividere momenti con te alla Juventus. Spero di vedervi presto!".