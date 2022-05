Capello: "Moggi mi soffiò Chiellini quando ero alla Roma"

TORINO - Giorgio Chiellini ha ufficialmente detto addio alla Juventus, club nel quale ha giocato per 17 anni. Negli studi di 'Sky Sport' Fabio Capello ha voluto omaggiare la leggenda bianconera con queste parole: "E' stato un leader in tutti i momenti, sia in campo che nello spogliatoio". Successivamente, l'ex allenatore di Roma e Juve è sceso ancor più nel particolare raccontando un curioso un aneddoto di mercato: "Chiellini sarebbe dovuto venire alla Roma quando la allenavo. Giocò una partita della Primavera contro la Roma col Livorno. Lo andai a vedere e disse che era un giocatore da Roma. Moggi fu più svelto e lo portò alla Juventus". Capello infine spende parole al miele per il difensore: "Ha dato tantissimo sotto tutti gli aspetti alla Juve".