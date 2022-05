"Essere Juventus": l'omaggio di Chiesa a Dybala e Chiellini

TORINO - "Essere Juventus ". Federico Chiesa racchiude in due parole le emozioni vissute da chi era allo Stadium in occasione del match pareggiato dalla Juve contro la Lazio, l'ultimo giocato davanti ai propri tifosi con la maglia bianconera da Dybala e Chiellini , a cui l'attaccante azzurro dedica un post su Instagram.

Nuovi leader cercasi

Simboli della recente storia bianconera, il fantasista argentino e il capitano lasciano un'eredità pesante ai giovani che nella mente della dirigenza dovranno rappresentare il futuro bianconero, da De Ligt a Vlahovic per arrivare allo stesso Chiesa, che in questa stagione è stato condizionato dall'infortunio al ginocchio ma lavora per tornare presto protagonista nel progetto di Massimiliano Allegri. Starà a loro trasmettere agli altri la 'juventinità' assorbita da Dybala e Chiellini a cui chiesa dice con riconoscenza "Grazie" e "In bocca al lupo per il futuro!".