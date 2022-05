Juventus, i 10 anni del J-Museum: 1,5 milioni di visitatori nella casa dei tifosi

TORINO - Un club è la sua storia. Il passato non è mai veramente passato quando si tifa per una squadra di calcio e non si abbraccia mai solo il presente. Sta in questa semplice regola il successo dei musei dedicati ai grandi club in tutta Europa: luoghi dove si raccolgono le emozioni. Quello della Juventus compie dieci anni oggi, venne inaugurato all'inizio del ciclo dei nove scudetti e ha tagliato il traguardo del milione e mezzo di visitatori, resta sempre sul podio delle attrazioni più visitate di Torino e, nel tempo, si è arricchito di memorabili sempre più preziose ed esperienze multimediali sempre più coinvolgenti.