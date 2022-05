Pogba show con la Juve: i migliori assist e le giocate più belle

TORINO - Paul Pogba potrebbe tornare a vestire la maglia della Juve. Negli ultimi giorni, infatti, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno del centrocampista francese a Torino. Il grande ritorno del Polpo non è ancora cosa fatta, ma la fiducia della dirigenza juventina è in crescita dopo il summit tra i dirigenti bianconeri e l’avvocato Rafaela Pimenta. Pogba ha vestito la maglia della Juve per 4 stagioni, collezionando trofei e gol e regalando ai tifosi juventini grandissime giocate. Ecco un video con le migliori giocate del francese con la Juve.