Juventus: domani Vlahovic al Salone del Libro

TORINO - Si parlerà di Dusan Vlahovic al Salone del Libro domani pomeriggio (ore 18.45 Sala Olimpica). E si parlerà con Dusan Vlahovic, che sarà l'ospite d'onore della presentazione del libro a lui dedicato "Vlahovic, non finisce qui". Il volume di 128 pagine, scritto da Guido Vaciago e che uscirà il 25 maggio in edicola con Tuttosport, ripercorre la vita e la carriera del bomber serbo, dai primi calci con la squadra di Calcio a 5 del suo quartiere di Belgrado fino ai 32 secondi che gli hanno consentito di entrare nella storia della Champions League a Villa-Real. In mezzo tanto aneddoti e racconti di chi lo ha accompagnato nella sua crescita. Con il protagonista assoluto del libro sarà possibile chiacchierare e farsi raccontare dal vivo i momenti più salienti dei suoi primi ventidue anni di vita, già ricchi di storie che è divertente scrivere, emozionante ascoltare. Insieme a Dusan Vlahovic ci saranno l'autore del libro, Guido Vaciago, direttore di Tuttoport, e due grandi giornalisti come Emilio Targia e Matteo Marani.