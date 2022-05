Ranking Uefa: Juve ottava e prima italiana, dietro c'è solo la Roma

TORINO - Resta all'ottavo posto del ranking Uefa la Juve, che si conferma la prima delle italiane in classifica. In vetta a questa graduatoria generale c'è sempre il Bayern Monaco, seguito da Liverpool e Manchester City a completare il podio. Un bel passo in avanti lo hanno fatto le due finaliste di Europa League, sia l'Eintracht Francoforte campione (ora 26esimo), sia i Rangers "runner-up" (adesso 33esimi).