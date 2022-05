Juve, Chiellini guerriero 'fino alla fine': "Ognuno ha il suo destino"

TORINO - "Fino alla fine". Parafrasando il celebre motto della Juventus, con cui ieri sera - nel ko rimediato a Firenze - ha disputato la sua 560ª ed ultima presenza, al 3° posto nella classifica all time in tutte le competizioni dietro soltanto a Del Piero e Buffon, Giorgio Chiellini scherza su Instagram mostrando i punti al sopracciglio dopo il violentissimo scontro aereo con Piatek. Iconiche sono le tante immagini del difensore toscano in campo con il turbante, segni e cicatrici di mille battaglie e - come specificato in una successiva storia pubblicata sul medesimo social network - "ognuno ha il proprio destino"...