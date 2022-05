Ferrarini: “Pogba, mai più con il 10. Ricorda il +5”

«Più che su Bonucci, la fascia avrà un effetto positivo sulla Juve. Non ho mai visto un giocatore con la personalità di Leonardo. A patto che lui sappia domare l’energia. Dovrà essere determinato e convinto, ma anche molto umile. Il ruolo di capitano trasmetterà a Leonardo ancora maggiore autostima. La fascia, per lui, vale più di un Pallone d’Oro. Essere nella squadra che ama ed essere il capitano dopo Chiellini, Buffon e Del Piero è il massimo per Leonardo».

Da qualche mese non è più il motivatore di Bonucci: perché?

«Dopo l’Europeo, e la sua incoronazione come miglior centrale, ho deciso di interrompere il nostro rapporto lavorativo perché non mi sono sentito valorizzato da Leonardo».

Come vede il ritorno di Pogba alla Juventus?

«Paul non sarebbe mai dovuto andare via».

C’è chi sogna Pogba con il 10. Ma lei nel 2015 gli consigliò di disegnare un “più 5” accanto al 10 sulla schiena (vedi foto sotto). Perché?

«Secondo la matematica sacra, Pogba è nato in un giorno che richiama la data di nascita di grandi geni, come Da Vinci. Leonardo è un 15 karma 4 e Pogba uguale. Il numero dei geni è il 6. Consigliai a Pogba di prendere il 6 anche nella Francia, invece del 19, e gli dissi che con il 6 sarebbe diventato campione del mondo. Con la 10 ha difficoltà perché il suo nome Paul Labile Pogba ha frequenza 54 e in numerologia sacra il pianeta Marte, che è il 9, non può vedere il pianeta Sole, l’1. Allora nel 2015 consigliai a Paul di scrivere un “+ 5” accanto al 10 in modo tale da fargli ricordare che lui porta il numero e la frequenza dei geni. Alla prima partita con il “+ 5” segnò nel derby contro il Torino. Pogba non deve prendere più il 10. Il numero di Pogba è il 6, Danilo glielo dovrà dare. Magari poi gli farà un regalo per l’omaggio, come è avvenuto nella Francia».