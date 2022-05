Vidal compie 35 anni: gli auguri della Juve a Re Artù

Oggi si giocherà lo scudetto con l'Inter, ma per Arturo Vidal è già un giorno speciale. Il centrocampista cileno, infatti, compie 35 anni, sei dei quali vissuti in Italia. Arrivò infatti nel 2011 in Serie A, quando la Juve lo acquistò per 10,5 milioni di euro più due di bonus dal Bayer Leverkusen. Con la maglia del club tedesco si era messo in mostra tanto da attirare le attenzioni di Fabio Paratici, che lo portò a Torino agli ordini di Antonio Conte.

Vidal e i trionfi italiani

Con il tecnico salentino sarà amore a prima vista e al suo esordio in campionato, entrando al minuto 68 al posto di Del Piero, va subito in gol nel 4-1 al Parma. Con la casacca della Vecchia Signora giocherà fino al 2015 mettendo in bacheca quattro scudetti, due Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane. Tornato in Germania, sponda Bayern Monaco, e dopo il biennio al Barcellona, nell'estate del 2020 rientra in Italia, alla corte ancora una volta di Antonio Conte, che lo vuole fortemente nella sua Inter. Anche con i nerazzurri arriva uno scudetto al primo, al quale seguono un'altra Supercoppa Italiana e la Coppa Italia vinti quest'anno battendo in finale, in entrambe le occasioni, proprio la Juve. Nel giorno del suo 35° compleanno i bianconeri gli hanno voluto rendere omaggio dedicandogli un post sui social. I tifosi della Vecchia Signora non hanno mai dimenticato Re Artù e in un giorno così speciale non potevano non festeggiarlo.