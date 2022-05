Juve, Del Piero ricorda la Champions vinta nel 1996: la risposta di Ravanelli

22 maggio 1996. Una data che i tifosi della Juve non dimenticheranno mai. Sì, perché quella sera, allo stadio Olimpico di Roma, i bianconeri di Marcello Lippi battevano ai calci di rigore l'Ajax di Van Gaal mettendo in bacheca la seconda, e fin qui ultima, Coppa dei Campioni/Champions League. Fu una serata magica per i tifosi della Vecchia Signora e a distanza di 26 anni le emozioni e i ricordi restano indelebili, sia per chi era sugli spalti o per chi seguì il match davanti al televisore, che, ancora di più, per chi era in campo.