Moviola Fiorentina-Juve: nessun dubbio sul rigore

TORINO - Poco prima dello scadere del primo tempo, ammonizione per Kean e Igor in seguito a un doppio strattonamento che comporterà la squalifica del bianconero: l’attaccante sarà costretto così a saltare la prima giornata del prossimo campionato, visto che era in diffida. Sul primo gol della Fiorentina controllo del Var, che non ravvisa irregolarità nella mischia furibonda che consegna casualmente la palla giusta a Duncan per l’1-0 della Fiorentina. Al 10’ della ripresa Rabiot e Venuti si strattonano, il francese paga per le proteste. L’ammonizione gli farà saltare la prima giornata del prossimo campionato. Netto il rigore provocato da Bonucci per un intervento falloso su Torreira nel recupero del secondo tempo: il difensore interviene fuori tempo e manda a terra il viola.