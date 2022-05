Juve, il ritiro comincia a inizio luglio: i programmi estivi

TORINO - Se la Juventus, intesa come società, ha archiviato velocemente una stagione di luci e ombre riversandosi sul mercato per il rilancio nella prossima annata, non tutti i giocatori possono già godersi le vacanze. I Nazionali europei hanno l’appendice della Nations League, che li terrà impegnati fino a metà giugno. Da Szczesny a Rabiot, da Vlahovic a De Ligt, da Zakaria a Morata (anche se l’attaccante spagnolo non verrà riscattato dalla Juventus) saranno ancora in campo per quattro sfide, mentre gli azzurri ne contano addirittura cinque. Oltre agli appuntamenti con la Germania a Bologna il 4 giugno, con l’Ungheria a Cesena il 7, con l’Inghilterra a Wolverhampton l’11 e ancora con la Germania a Moenchengladbach il 14, il 1° giugno c’è l’amichevole di lusso Italia-Argentina, tra i vincitori dell’Europeo e della Copa America per l’ultima in azzurro di Giorgio Chiellini. Sicuri protagonisti, tra i bianconeri, Bonucci e Locatelli (Chiesa è ancora out, dovrebbe rientrare tra luglio e agosto), restano ancora incerti della convocazione De Sciglio, Bernardeschi (ormai con le valigie non avendo rinnovato) e Kean (anche lui sul piede di partenza), mentre fa parte del gruppo del ct Mancini l’attaccante del Sassuolo Raspadori, che potrebbe vestire il bianconero la prossima stagione.