Ogbonna compie 34 anni, gli auguri speciali della Juve

Angelo Ogbonna compie oggi 34 anni. Il difensore, al West Ham dal 2015, ha indossato la maglia della Vecchia Signora dal 2013 al 2015 contribuendo alla vittoria di due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Cresciuto nelle giovanili del Torino, dopo aver esordito in Serie A con i granata nel 2006-07, andò in prestito al Crotone rientrando al termine della stagione. Il quinquennio successivo al Toro gli ha permesso di mettersi in mostra e diventare uno dei migliori difensori del nostro campionato tanto da venire chiamato in Nazionale e attirare l'attenzione della Juve che lo acquistò nell'estate del 2013 per 13 milioni di euro più due di bonus.