Platini punge: "Juve? Simpatica a lasciar vincere gli altri dopo 9 anni"

TORINO - Michel Platini è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset a margine di un evento benefico di golf organizzato dalla 'Fondazione Vialli e Mauro'. Tra i vari temi il tre volte Pallone d'Oro ha espresso brevemente la sua opinione sul campionato di Serie A appena terminato: "Il campionato lo vince sempre la squadra più forte. Vorrei fare gli auguri a Stefano Tacconi che non sta molto bene e un pensiero per Stefano Pioli con cui ho giocato e che ora ha vinto. Per me sono i giocatori che vincono e che perdono. Gli allenatori organizzano ma se si hanno buoni giocatori è più facile vincere". Sulla stagione della Juve, invece, Platini ha volutamente lanciato una sottile frecciatina a tutte le rivali: "La Juventus è stata simpatica perché ha lasciato vincere gli altri dopo 9 anni di fila. Non può vincere sempre, è stata intelligente".