Juve, a Fagioli il premio Morosini. Balata: "Numeri incredibili"

TORINO - La decima edizione del premio “Gentleman” categoria “Serie B” - riconoscimento dedicato all’ex giocatore del Livorno, Piermario Morosini - va a Nicolò Fagioli, centrocampista della Cremonese e della Nazionale Under 21 di proprietà della Juventus. Fagioli, classe 2001, alla prima vera stagione da professionista, ha collezionato 33 presenze mettendo a referto 3 gol e 7 assist. Inoltre, non ha mai ricevuto un'espulsione e, attraverso delle grandi prestazioni, ha trascinato la Cremonese verso la promozione diretta in Serie A dopo 26 anni. Il talento bianconero ha inoltre dimostrato di essere un pilastro della Nazionale di categoria, a tal punto da guadagnare la convocazione del ct della Nazionale maggiore Roberto Mancini per lo stage di Coverciano assieme ad altri giovani talenti del calcio italiano.