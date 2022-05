Juve, omaggio a Scirea per il compleanno: "Sempre con noi, leggenda"

TORINO - "Sempre con noi, leggenda". La Juventus non lo ha dimenticato, così come i suoi tifosi. Oggi Gaetano Scirea avrebbe dovuto compiere 69 anni. Il club bianconero lo ha ricordato attraverso un breve post pubblicayo sui propri profili social. Sette scudetti, due Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Coppa Uefa, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea e il Mondiale del 1982 con l'Italia: un palmares semplicemente eccezionale per uno degli uomini-simbolo della Juventus di Trapattoni.