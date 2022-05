Juve, il valore del marchio vola. E in Italia non ha rivali

TORINO - C’è una Juventus che ha saputo fare a meno di Cristiano Ronaldo, in un campo in cui si poteva pensare che l’addio del portoghese pesasse quanto su quello in erba. E’ la Juventus intesa come marchio, come brand commerciale. Un marchio il cui valore finanziario dal 2021 al 2022 è cresciuto di 140 milioni, il 25%, toccando quota 705 milioni e confermandosi all’11° posto mondiale, avvicinando il 10° occupato dall’Arsenal.

La classifica in questione è quella del Brand Finance Football 50, redatta ogni anno da Brand Finance, società internazionale leader nella valutazione del brand, non solo in ambito sportivo. Classifica che verrà pubblicata oggi e in cui la Juventus è la prima italiana, davanti all’Inter, 14ª con un valore del marchio di 495 milioni, al Milan, 17° con 269 milioni, al Napoli, 26° con 182 milioni, alla Roma, 28ª con 181 milioni, all’Atalanta, 42ª con 123 milioni, e alla Fiorentina, 50ª con 95 milioni. Da segnalare la crescita del Milan, il cui marchio l’anno scorso valeva 153 milioni e ha fatto registrare l’aumento record, in termini percentuali, del 76%. In termini assoluti, invece, l’aumento di 140 milioni del marchio bianconero è tra i primi cinque al mondo. Preceduto solo da Liverpool (+299 milioni), Real Madrid (+249), Manchester City (+210) e Tottenham (+150). Un aumento che porta il valore del marchio Juventus a rappresentare il 30% del valore dell’intero club e che sorprende non soltanto perché coinciso con l’annata in cui la squadra bianconera ha perso il giocatore più famoso del mondo, ma anche con una stagione non certo esaltante sul piano dei risultati.