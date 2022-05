Juventus, Chiellini emoziona il popolo bianconero: "Questa maglia..."

TORINO - «Questa maglia non va indossata, va cucita sulla pelle. Chi lo capisce ne diventa leggenda! Fino alla fine». Giorgio Chiellini lo ha scritto sull'ultima maglia della Juventus indossata che oggi ha donato al J-Museum , consegnandola al presidente Paolo Garimberti . Ora è in una teca particolare, completamente personalizzata per Chiellini, la cui maglia era già esposta nella sezione dei veterani, ovvero i giocatori che hanno più di 300 presenze nella Juventus e possono avere l'onore di vedere la loro maglia nella hall of fame bianconera.

Frase motivazionale

L'ultima maglia del Chiello, invece, ha un suo spazio e la dedica non ha mancato di suscitare grande emozione nei tifosi della Juventus che l'hanno fatta rimbalzare ovunque sui social. Anche perché non c'è solo retorica nelle parole di Chiellini, ma c'è la piena consapevolezza che il difensore ha messo in pratica quello che ha scritto, cucendosi addosso la juventinità e intrepretandola ai massimi livelli. E chissà che in futuro non diventi una delle frasi motivazionali da scrivere nei corridoi dello Stadium o perché no, sul colletto della maglietta, in modo che i giocatori la leggano prima di indossarla.