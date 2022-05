Italia, Mancini testa Miretti: il baby Juve convocato in Nazionale

Cambio di consegna a Coverciano per lo stage degli azzurri convocati da Roberto Mancini. Al mattino, con una partita a ranghi contrapposti, si è concluso lo stage del primo gruppo di convocati di calciatori di interesse nazionale e subito dopo sono arrivati al Centro Tecnico Federale di Coverciano i giocatori inseriti nel secondo gruppo di convocati. Nel pomeriggio prima seduta di allenamento per il nuovo gruppo di 29 giocatori, che domani mattina concluderà il suo stage con una partitella di due tempi da 30 minuti. Da segnalare che l'attaccante Pietro Pellegri ha lasciato anticipatamente il ritiro per fare ritorno al proprio club di appartenenza. Al suo posto Mancini ha convocato il centrocampista della Juventus, Fabio Miretti atteso in serata al Centro Tecnico Federale.