Juventus, Di Maria, la trattativa va veloce: ecco la situazione

TORINO - La Juventus sta stringendo per Angel Di Maria . Il giocatore argentino, protagonista di una trattativa iniziata qualche settimana fa e che potrebbe portarlo Torino a parametro zero, è sempre più vicino al club bianconero. Nelle ultime ore, infatti, è stata impressa un' accelerata che potrebbe anche essere quella decisiva .

TUTTI D'ACCORDO - Da una parte Massimiliano Allegri ha dato il suo assenso definitivo all'ingaggio dell'attaccante esterno, dall'altra Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini, ad e dg della Juventus, stanno convincendosi della sostenibilità dello strappo alla regola del ringiovanimento. Questo perché Di Maria sta cercando un contratto di un solo anno (per poi chiudere la sua carriera in Argentina, coronando il suo sogno calcistico) e quindi non si tratterebbe di un investimento impegnativo nel tempo.



ESPERIENZA - Allegri, da parte sua, crede che Di Maria possa dare un apporto decisivo in termini di esperienza. La necessità di un giocatore che sappia interpretare i momenti della partita, che sappia tenere i nervi saldi e abbia il carisma per trascinarsi dietro i talenti giovani (e inesperti) della rosa juventina rappresentano delle caratteristiche importanti per il tecnico bianconero. Piace l'idea di innestare sull'impianto ringiovanito della sua Juventus, un paio di giocatori esperti (un po' come è stato Ibrahimovic per il Milan).

PIÙ VICINO - A questo punto le parti sono più vicine e bisogna solo capire quanto si verranno incontro sul fronte economico. Nella fase iniziale della trattativa, la richiesta di 8 milioni netti (16 lordi perché con un solo anno di contratto non varrebbero i vantaggi fiscali del decreto crescita) era stata respinta dalla Juventus, ma ora potrebbe essere scesa la richiesta e salita l'offerta bianconera. Nei prossimi due o tre giorni si saprà qualcosa di più chiaro, ma da ieri Di Maria è ancora più vicino alla Juventus.