Compleanno di Cuadrado, la Juve: "Tanti auguri Panita"

TORINO - Juan Cuadrado festeggia il compleanno e compie 34 anni. "Oggi in casa bianconera qualcuno spegne le candeline. Stiamo parlando di Cuadrado, che compie 34 anni. Juan è uno dei nostri giocatori più esperti ed è soprattutto un esempio per i tanti giovani presenti in rosa, per la sua dedizione al lavoro e per il suo costante desiderio di volersi migliorare, giorno dopo giorno. Il Panita è qualità, classe, velocità, ma è anche la disponibilità in persona al servizio dei compagni. Non è mai mancato il suo apporto e questo lo ha reso una figura imprescindibile all’interno dello spogliatoio con il passare delle stagioni. E oggi, nel giorno del suo compleanno, con un grande sorriso gli mandiamo i nostri auguri festeggiando questo giorno speciale con uno dei suoi balletti, proprio come lui ci ha insegnato. Buon compleanno, Juan!" è il comunicato apparso sul sito ufficiale della Juve per gli auguri al colombiano. Cuadrado era in scadenza al termine di questa stagione ma ha deciso di rinnovare il contratto con i bianconeri fino al 2023.