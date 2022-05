Football Benchmark incorona la Juve: "Club che vale di più in Italia"

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid si conferma il club di maggior valore del mondo. La settima edizione di "Football Clubs' Valuation: The European Elite", prodotta dalla società di consulenza "Football Benchmark", vede primeggiare per il quarto anno di fila i 'Blancos', il cui valore viene stimato in poco meno di 3,2 miliardi di euro. Nel complesso gli effetti della pandemia sembrano già alle spalle: se lo scorso anno il valore aggregato dei club segnava un -15%, rispetto al 2021 si registra un +10%, in linea con gli anni pre-Covid.