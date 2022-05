Juve, Kean apre all’addio: assalto a Raspadori

TORINO - Ha detto sì. Ma lui, di solito, non scende dall’auto per raccogliere e degustare ananas come in un famoso spot pubblicitario dei primi Anni 90. Lui è un calciatore che di mestiere dovrebbe segnare, ma troppo spesso s’inceppa e allora il tifoso juventino un pochino s’inquieta. Lui è Moise Kean e nonostante a soli 22 anni abbia già avuto per due volte l’opportunità di far parte della prima squadra dopo essere cresciuto nelle giovanili bianconere, si è giocato maluccio anche la seconda chance e allora ecco che la possibilità di una nuova partenza è destinata a prendere quota nei prossimi giorni. Ecco spiegato il sì di cui sopra. L’attaccante vercellese ha deluso parecchio, anche se è ovvio che nessuno si aspettasse da lui un rendimento ad altezza Cristiano Ronaldo, il portoghese in fuga da Torino. Però l’uomo dei record, capace di battere i primati di precocità nel corso della sua prima esperienza juventina in fatto di presenze e gol segnati da giovanotto rampante, non ha dato continuità a simili exploit. È tornato in bianconero, forte delle 17 reti in 41 presenze nell’annata al Paris Saint-Germain, però si è perso, cosicché al gong di questa stagione ha avuto un rapido pourparler con la dirigenza cui ha confessato che non si sarebbe impuntato qualora alla Continassa avessero optato per una seconda separazione. E così andrà (...)