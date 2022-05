Chiesa accelera i tempi: la tabella per il recupero con la Juve

TORINO - E sia: Dusan&Fede , la coppia più bella del mondo. Musica e parole di Pantaleo Corvino . Vedremo cosa e quanto confermerà il campo. Di certo, però, già ora è possibile riscontrare quell’alta gradazione di sintonia, feeling, intesa di cui ha parlato il direttore sportivo del Lecce , già della Fiorentina . Proprio ieri, Vlahovic e Chiesa sono stati protagonisti a Monaco , invitati come ospiti speciali nei box di Alfa Romeo e Ferrari prima della partenza del GP. «Non vedo l’ora di giocare con lui, ma ora siamo qui per tifare la Ferrari» ha detto Federico Chiesa ai microfoni di Sky Sport. Sempre l’esterno ha poi evitato la domanda sulla possibile maglia numero 10 per la prossima stagione: «Se penso alla 10? No, no. Solo alla Ferrari». Beh, certo che Vlahovic ha già il 7 ereditato da Cristiano Ronaldo , qualora Chiesa prendesse il 10 lasciato liberi da Dybala la situazione diventerebbe ancor più emblematica.

Juve, Chiesa si riduce le vacanze

Il paradosso - la sfortuna, nello specifico... - vuole che i due calciatori della Juventus siano molto amici ma non abbiano ancora mai giocato insieme con la maglia bianconera per via dell’infortunio di Chiesa. L’azzurro campione d’Europa s’era infatti pesantemente infortunato a gennaio ed era stato sottoposto (il 23) all’intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Tempi di recupero stimati in circa 7 mesi. Secondo tabella, il rientro è previsto per l’inizio della prossima stagione, probabilmente fine agosto. Chiesa, manco a dirlo, è deciso a rispettarla al minuto, quella tabella. Senza sgarrare, semmai anticipando i tempi. Ragion per cui è pronto a continuare ad attenersi al suo serratissimo programma di lavoro. Il blitz, a Montecarlo, non è che una rossa parentesi in una estate fatta di fatiche e sudori allo Juventus Training Center della Continassa. Ha deciso, in accordo con lo staff, anche di ridursi le vacanze, Chiesa - giusto una decina di giorni - proprio per esser sicuro di non allentare i ritmi.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport