Vlahovic toglie il numero 7 da Instagram: arriva il cambio di numero sulla maglia?

Da DV7 a DV9? L'ultima mossa social di Vlahovic non è sfuggita ai tifosi della Juve. L'attaccante bianconero ha cambiato la sua biografia su Instagram, eliminando il numero 7 e lasciando solo le sue iniziali "DV". In molti hanno collegato questo gesto al fatto che nella prossima stagione il serbo potrebbe indossare la maglia numero 9, ora sulle spalle di Alvaro Morata. Ma il futuro dello spagnolo resta incerto e quindi tutto potrebbe accadere. Al momento non c'è nessuna conferma ufficiale, ma solo varie ipotesi dei supporter bianconeri. DV9 o addirittura Dv10? Dopo l'addio di Dybala infatti anche l'ambita maglia numero 10 è rimasta senza padrone, chissà...