Juve, il mercato di oggi in sei nomi tra fake e verità

TORINO - Altra giornata calda per il calciomercato della Juventus, anche se non sono mancate le false piste in giro per Web e dintorni.

Di Maria

Notizia vera. L'argentino è vicino alla Juventus, anzi la incontrerà proprio. Prima di Italia-Argentina, la "Finalissima" di Wembley, Federico Cherubini si rinunirà con il suo agente per provare a trovare un accordo economico. Di Maria vuole la Juventus e nel suo entourage si respira grande ottimismo sulla chiusura dell'affare. La Juventus è più prudente, anche se l'ostacolo sulla durata del contratto sembra essere superato (Di Maria vuole solo un anno per poi andare in Argentina e in questo modo i bianconeri non usufruirebbero dei vantaggi fiscali del decreto crescita, ma sono pronti ad accontentarlo). L'incontro di Londra potrebbe non essere l'ultimo, ma certamente è uno dei più decisivi.

Pogba

Mentre Prime Video France diffonde la notizia che il 17 giugno uscirà "Pogmentary", una docuserie su Paul Pogba e così insinua indizi sul fatto che in quella data verrà rivelata la nuova squadra del Polpo, la Juventus continua a lavorare sulla trattativa per riportare il francese a Torino. In realtà, molti addetti ai lavori che orbitano intorno al club sostengono che tutto sia stato fatto e si stia solo aspettando il momento giusto per annunciarlo. Da parte bianconera, anche in questo caso, c'è molta prudenza. Che ci sia davvero un'operazione commerciale dietro?

Kostic

In giornata Sky Germania aveva diffuso la notizia di un accordo molto vicino fra la Juventus e l'Eintracht Francoforte per Filip Kostic, l'esterno sinistro serbo di 29 anni. L'Interesse c'è, ma la trattativa non è ancora così avanti e, per il momento, non c'è molto di concreto. È, tuttavia, una pista da tenere molto calda, perché alla Juventus c'è chi apprezza molto il giocatore.

Balotelli

Nessun riscontro ha trovato la voce su un possibile approdo di Mario Balotelli alla Juventus.

De Sciglio

Sta per arrivare il rinnovo fino al 2025, a giorni l'annuncio.

De Jong

Il suo nome viene ripetutamente associato alla Juventus (anche perché il Barcellona potrebbe essere costretto a operare una cessione eccellente), ma al momento non si trovano riscontri di una reale trattativa per il centrocampista olandese.