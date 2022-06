Juve, Miretti: "Nazionale un onore. Migliorato grazie ad Allegri"

TORINO - Il centrocampista della Juve Fabio Miretti, parlando dal ritiro dell'Under 21 in vista delle prossime gare di qualificazione a 'Euro 2023', ha raccontato dell'orgoglio di vestire la maglia azzurra: "Ogni volta che si viene chiamati in Nazionale è un onore, a maggior ragione se vieni chiamato in Under 21 per me che sono sotto età. Sono sicuramente orgoglioso di questa chiamata. Con mister Nicolato stiamo iniziando a conoscerci in questi allenamenti, mi ha fatto una buona impressione iniziale, vedremo cosa riesco a trasmettergli". Riguardo lo stage con la Nazionale maggiore, poi, queste le parole del bianconero: "È stata una bella esperienza, sicuramente mi ha fatto piacere il fatto che mister Mancini mi abbia convocato. In realtà ho fatto solo un giorno, allenandomi il giovedì mattina. Abbiamo fatto una partitella undici contro undici, c'erano ovviamente giocatori bravi e quindi è stata una partita di livello".