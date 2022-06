Chiesa, voglia di Juve: terapie e lavoro alla Continassa

TORINO - Prosegue spedito il recupero di Federico Chiesa . L'esterno della Juventus, reduce da un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, dopo l'infortunio rimediato lo scorso gennaio contro la Roma, sta documentando - step by step - la personale marcia di avvicinamento alla completa guarigione, inizialmente prevista tra settembre ed ottobre, a metà tra l'inizio del campionato e la pausa per i Mondiali in Qatar.

Chiesa, niente vacanze: si allena da solo alla Continassa

Sul profilo Instagram dell'ex Fiorentina è comparsa oggi una storia che lo ritrae steso su un lettino del centro medico della Continassa mentre si sottopone ad un trattamento. Chiesa ha rinunciato alle vacanze per anticipare i tempi di recupero e da alcune settimane sta svolgendo terapie riabilitative di fisioterapia, tra piscina e palestra, in una Continassa ormai pressoché deserta, con tutti (o quasi) i calciatori bianconeri già in ferie. L'appuntamento per il via della stagione 2022-2023 è fissato per il 4 luglio, ma l'esterno campione d'Europa non farà parte del gruppo e seguirà un programma personale.

Chiesa, i tempi di recupero

Chiesa aveva postato nei giorni scorsi, sempre sul proprio account Instagram, un video nel quale veniva ripreso mentre svolgeva una prima 'corsetta' sul prato verde del Jtc, ma per tornare totalmente a disposizione di Allegri, nei tempi previsti e - possibilmente - con qualche settimana di anticipo, c'è ancora bisogno di un paio di mesi di duro lavoro, seguendo in maniera rigida il programma di recupero.