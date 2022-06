Juve, irritazione per Di Maria e balzo su Berardi

TORINO - La Juventus svolta sulla fascia: crollano le azioni di Angel Di Maria e salgono vertiginosamente quelle di Berardi. Tutto nel giro di ventiquattr'ore, ma dopo giorni in cui in seno al club bianconero crescevano i dubbi sull'ala argentina. Dubbi non certo legati al talento, ma alle motivazioni. Dopo molti incontri e gli sforzi per andare incontro alla singolare richiesta di un solo anno di contratto (per poi poter tornare in Argentina), la Juventus si è molto irritata per il temporeggiare dell'argentino, soprattutto dopo l'inserimento del Barcellona (club che al momento non può offrirgli un contratto per le limitazioni al monte ingaggi, ma che ha in programma cessioni per fare spazio ai rinforzi). E così nelle ultime 24 ore, dalla Juventus è trapelata sempre più freddezza nei confronti del nome di Angel Di Maria, non ancora scaricato, ma certamente declassato nelle priorità. E, fra le alternative, è cresciuto Domenico Berardi, nazionale italiano e pilastro del Sassuolo, già nel mirino del Milan. La Juventus è pronta a un blitz con il club emiliano (i rapporti sono eccellenti) per prendere l'ala che ha fatto anche le fortune di Mancini. Restano comunque in pista Zaniolo, Pulisic e Kostic, tre soluzioni diverse (anche tatticamente), ma che rispetto a Berardi sono un passo indietro.