“Vlahovic vuole ripagare la Juve. Chi lo ha impressionato di più? Dybala”

Dusan Vlahovic è stato l’ultimo juventino ad andare in vacanza e sarà il primo a rientrare. Il bomber serbo ha lasciato la Continassa il 3 giugno (dieci giorni dopo i compagni) e il 4 luglio sarà di nuovo a Torino, in anticipo rispetto al resto della squadra. Soltanto i lungodegenti Federico Chiesa e Kaio Jorge, che di fatto trascorreranno l’estate al centro sportivo dopo i gravi infortuni invernali, faranno meno ferie. Anche perché quelle di DV7, reduce dal problema agli addominali e dal conseguente trattamento a cui si è sottoposto a Monaco di Baviera, non saranno soltanto di relax e riposo. Merito del programma personalizzato di Andreja Milutinovic, preparatore personale di Vlahovic e di tanti campioni, che non a caso lo hanno ribattezzato il “Messi dei personal trainer”.