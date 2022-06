Gatti, che bella storia! Lo manda Torricelli

Non so se crediate alle coincidenze che il calcio ama disseminare sul cammino dei suoi protagonisti. Nelle stesse ore in cui Giorgio Chiellini svuota l'armadietto dello spogliatoio alla Continassa, si moltiplicano gli elogi per Federico Gatti dopo il brillante esordio azzurro contro l'Inghilterra. Gatti, il difensore candidato a raccogliere l'eredità del Grande Capitano, campione d'Europa e leggenda bianconera. Quasi un ideale passaggio di testimone sull'asse Wolverhampton-Torino. La storia di Gatti è appassionante, di quelle che solo il football sa raccontare. Egli non ha ancora giocato un minuto in Serie A. Quattro anni fa era in Serie D, due anni fa in C, l'ultimo campionato l'ha giocato in B con il Frosinone. Prima di ieri, il difensore torinese non aveva mai indossato la maglia della Nazionale. A Wolverhampton ha neutralizzato Abraham e poi Kane, due fra i migliori attaccanti attualmente in circolazione. Ha disputato una partita praticamente perfetta. E' uscito dal campo fra gli abbracci dei compagni e i complimenti di Mancini. Gatti non poteva sognare un debutto migliore e la pioggia di elogi che ha salutato la prova di Wolverhampton è soltanto l'inizio di un nuovo, entusiasmante. capitolo nella carriera del calciatore che la Juve ha acquistato dal Frosinone il 31 gennaio scorso per 7,5 milioni di euro cui aggiungere i bonus di rendimento.