Ramsey, l'assist pazzesco con la maglia del Galles è virale sul web

Dopo l'esperienza in Scozia con i Glasgow Rangers, Aaron Ramsey, che non verrà riscattato dal club scozzere, è pronto a tornare a Torino. Le intenzioni della Juve però sono chiare: il centrocampista gallese non fa più parte del progetto e al momento la via più percorribile sembra quella della separazione che potrebbe arrivare tramite la risoluzione consensuale del contratto. In attesa di conoscere il suo futuro, Ramsey è impegnato nelle sfide di Nations League con la sua nazionale e proprio con la maglia del Galles si è reso protagonista di una giocata che è diventata subito virale sul web.