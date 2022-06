Ufficiale: Chiellini nuova stella a Los Angeles

C'è nuova stella a Los Angeles. No, non è LeBron James e nemmeno Alessandro Del Piero: si tratta di Giorgio Chiellini che, dopo aver salutato la Juventus e la Nazionale, ha annunciato la nuova avventura americana nella Mls. «The next chapter», il prossimo capitolo, e il video con la nuova maglia: l'ex capitano bianconero e azzurro è pronto a trasferirsi nella città degli angeli. A darne l'annuncio è stato anche John Thorrington, co-presidente e direttore generale dei Los Angeles FC: «Giorgio Chiellini è uno di noi fino al termine della stagione 2023, per il nostro club è un'occasione unica», ha scritto. Chiellini potrebbe esordire nella sua nuova squadra nel derby losangelino con i Galaxy del prossimo 8 luglio. Attualmente i Los Angeles FC sono al comando della classifica della stagione regolare con 29 punti in 14 partite.