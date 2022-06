Cornacchia sul mercato Juve: da Pogba a Di Maria, da Emerson a Mendy

TORINO - Eccoci direttamente dalla redazione di Tuttosport per le ultimissime sul mercato della Juventus. Con Filippo Cornacchia partiamo dalla situazione di Angel Di Maria: «Oggi e domani e dopodomani: ore caldissime per l’ex del Psg che ha ricevuto un’offerta dai bianconeri. Le indiscrezioni dicono che l’ottimismo per l’argentino cresce». E quindi eccoci all’ultima voce su Mendy, il terzino sinistro del Real campione d’Europa: «Il mercato può cambiare da un momento all’altro, abbiamo verificato con fonti spagnole e non ci sono basi di trattativa. In cima alla lista di Cherubini resta Emerson Palmieri del Chelsea, quest’anno in prestito al Lione e azzurro di Mancini». Infine, sta tornando Pogba? «C’è il conto alla rovescia attivo sul Polpo. L’ottimismo cresce, siamo ai dettagli perché l’operazione è importante anche se il cartellino è a zero. Siamo vicini al Pogback, sì».