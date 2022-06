Juve, enigma Demiral. E poi De Ligt e Koulibaly...

TORINO - L’enigma Merih Demiral è servito. Dopo il prestito, l’Atalanta pare non abbia intenzione di riscattare il turco che così è destinato a rientrare alla Juventus. La prima strategia dei bergamaschi era acquistarlo definitivamente per venderlo a una cifra importante in modo da fare una plusvalenza, ma evidentemente non c’è certezza dell’acquirente, così ecco il cambio di programma. Ora la palla passa quindi ai bianconeri: tenerlo in rosa o usarlo per creare un tesoretto da reinvestire? Dipenderà ovviamente dalle offerte: è chiaro che se ne arriva una interessante, il club la valuterà, eccome. Al momento, la difesa è comunque un cantiere: su De Ligt si naviga a vista, per via del valore e del mercato inglese che ha messo gli occhi sull’olandese. Matt è destinato a essere il leader, può anche rinnovare, con clausola ridotta. Allegri lo vuole per reimpostare la Juve chiamata al riscatto e dopo l’addio di Chiellini, ecco Gatti ma non solo. Il sogno resta Koulibaly che non rinnova a Napoli. Strada comunque impervia… E su Rugani discorsi in atto.