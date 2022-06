Kaio Jorge accelera: non solo Juve. Ecco Cremonese e Lecce

TORINO - Che fine ha fatto Kaio Jorge? Il giovane attaccante brasiliano della Juventus, dopo il grave infortunio al ginocchio, sta bruciando i tempi per rientrare. E già sono in coda i club che lo vorrebbero in prestito, dal Lecce alla Cremonese. Il ventenne ex Santos è animato da una grande voglia di rivincita contro la sfortuna che lo ha bloccato sul più bello (Allegri che lo usava nelle rotazioni, l’Under 23 che puntava su di lui…). E ha chiamato accanto a sé un preparatore personale specializzato nei recuperi. Si tratta di Amil Henrique Lopes, già nelle giovanili del Brasile, nel Vasco e a fianco di Lyanco all’epoca del Toro. Insomma, Kaio non molla e rilancia.